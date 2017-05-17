Львівські туристичні об’єкти представили на порталі ZRUCHNO.TRAVEL

Сьогодні Команда Асоціації індустрії гостинності України презентувала новий туристичний інтернет-портал ZRUCHNO.TRAVEL – кожен регіон України представляв свої можливості.

Під час презентації порталу в новому туристичному бізнес-просторі Наталія Табака презентувала туристичні пропозиції Львівської області. Зокрема розповіла про туристичні локації, можливості оздоровлення, активного відпочинку та фестивальних подій на літній сезон в області, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Гостями заходу стали відомі мандрівники, представники тур бізнесу, влади, журналісти, блогери, видатні спортсмени, і вся команда ZRUCHNO.TRAVEL.

Ресурс об’єднує сервіси для подорожей, найбільшу базу туристичних ресурсів, напрямків та місць, рекомендації, рейтинги, а також фото та відео контент з різних куточків країни.

Залучити мандрівників, об’єднати представників інфраструктури, запропонувати нові можливості для бізнесу, подбати про об’єкти спадщини та нарешті почати відбудову екосистеми, в якій український туризм розвиватиметься на користь країни та її жителів, – основні завдання ZRUCHNO.TRAVEL.