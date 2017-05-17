Львівщина активізує співпрацю з Аргентиною

У середу, 17 травня, голова Львівської ОДА Олег Синютка і перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус зустрілися з Надзвичайним і Повноважним послом Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо.

Сторони домовилися про реалізацію спільних гуманітарних та культурних проектів, зокрема сімейного туризму. Під час зустрічі також наголосили на необхідності пошуку нових шляхів співробітництва між Україною й Аргентиною. Зокрема, очікується активізація співпраці у економічній та культурній галузях, а також агропромисловому секторі.

Окрім того, за посередництва Надзвичайного та Повноважного посла Олег Синютка запросив збірну Аргентини розмістити у Львівській області тренувальний табір напередодні фіналу ЧС-2018. Голова Львівської ОДА також висловив сподівання на сприяння Альберто Хосе Алонсо у проведенні у Львові товариського матчу між Україною та Аргентиною.

«Звичайно, можливість проведення поєдинку буде залежати від багатьох факторів, але ми намагаємося організувати матч, проведення якого стане успіхом для обох країн», – наголосив Посол.

Очільник області в свою чергу зазначив, що співпраця з Аргентинською Республікою сприятиме промоції Львівщини як туристичного та культурного осередку.