Львів’янам представили попередні напрацювання планування вулиці С. Бандери. ВІДЕО

Команда проекту «Вулиця для всіх» (Інститут міста), спільно з партнерами (Інститут просторового розвитку, A+C Україна ), презентували попередні напрацювання партисипативного планування вулиці Степана Бандери, який тривав впродовж 2015-2017 років.

«Слід наголосити, що зустріч мала формат публічної презентації та ставила за мету представити широкій громадськості проміжні успіхи в напрацюванні плану вулиці, який стане основою для розробки детального плану та його затвердження.

На початку зустрічі команда менеджерів проекту «Вулиця для всіх» розповідала про основні етапи розвитку цієї ініціативи, презентувала особливості процесу реалізації партисипативної частини планування вулиці. Також присутні мали змогу почути інформацію стосовно кількісних показників цього етапу та побачити карту руху проекту.

Друга частина презентації була зосереджена на описі та характеристиках ескізного плану вулиці, який було розроблено спеціалістами ЛКП «Інститут просторового розвитку» на основі побажань та пропозиції від усіх зацікавлених сторін цього процесу.

Після представлення ескізного плану вулиці, було запрезентовано відео симуляції руху на вулиці Степана Бандери, яке створено на основі даних дослідження трафіку пішоходів, автомобілів, велосипедистів на вулиці. Звісно, відео симуляції руху відповідає вихідним даним ескізного плану вулиці Степана Бандери», – розповіли в «Інституті міста».

Наприкінці зустрічі Штефан Габі, менеджер проекту «Вулиці для всіх», розповів про мабутні плани команди, зокрема, про реконструкцію простору навколо костелу Марії-Магдалини та площі Кроповницького біля костелу Ольги та Єлизавети, про можливі зміни на вулиці Професорській та напрацювання дизайнерської концепції для пішохідних зон на вулиці Степана Бандери.