Інспектору-хабарнику районного відділу ДСНС у Львові повідомлено про підозру

17 травня слідче управління прокуратури Львівської області повідомило про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України інспектору одного з районних відділів міста Львова Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, якого було затримано при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 4,3 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначимо, що майор служби цивільного захисту вимагав вказану суму коштів від приватного підприємця за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності та погодження документації на відкриття закладу харчування.

Наразі прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

За вчинення вказаного злочину інспектору загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.