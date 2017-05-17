Інспектору Львівської митниці обрано запобіжний захід

Суд призначив максимальний розмір застави підозрюваному в сумі 128 тисяч гривень

17 травня Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокуратури області про обрання інспектору відділу Львівської митниці Державної фіскальної служби запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому суд визначив максимальний розмір застави підозрюваному в сумі 128 тисяч грн.

Нагадаємо, що 15 травня останнього було затримано слідчим управлінням прокуратури Львівської області при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США, за яку митник пообіцяв занизити митну вартість товару.

Також слідчі встановлюють походження 4 тисяч доларів США коштів, вилучених під час обшуку його службового кабінету.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України та за клопотанням прокуратури його відсторонено судом від займаної посади.

За вчинення вказаного злочину хабарнику загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Львівської області