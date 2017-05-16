‎Завтра у Львові вшанують пам’ять загиблих два роки тому в АТО львів’ян

17 травня 2017 року минає два роки з дня жахливої трагедія, коли через підрив на фугасі неподалік м. Попасна пішли з життя декілька воїнів, серед яких львів’янин Володимир Боднар, один із найактивніших членів ГО «Варта-1». Про це на сторінці спільноти Varta1 – Варта1 написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Завтра, 17 травня, о 08:00 у храмі Святих Володимира і Ольги, що на вулиці Василя Симоненка, 5, відбудеться поминальна Служба Божа за душу загиблого Володимира.

Об 11:00 відбудеться молитва на Личаківському кладовищі, спочатку – на могилі полковника Нацгвардії Андрія Соколенка, який також пішов із життя внаслідок цієї жахливої трагедії. А потім молитимуться на могилі Володимира Боднара.

Володимир пішов із життя на 44-му році життя, у нього залишилось троє неповнолітніх дітей і дружина.