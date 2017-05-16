З початку року прибуток ПриватБанку перевищив 5 млрд грн завдяки роботі банку в нових умовах, – Галина Пахачук

За чотири місяці 2017 року ПриватБанк отримав понад 5 млрд грн прибутку, повідомила заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук. За її словами, зростання прибутковості банку є результатом роботи в нових умовах.

«Разом з доходами від класичних операцій, серед яких кредити фізичним особам, касове обслуговування, інтернет-банкінг та інше, вагомою складовою частиною прибутку є переоцінка облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю, якими сформовано статутний капітал банку», – зазначила Галина Пахачук.

За даними заступника голови правління банку, сьогодні можна констатувати, що за перші 4 місяці року банку вдалося достатньо вдало керувати валютними ризиками, а також витратною частиною бюджету. До кінця року фінансовий результат банку буде залежати головним чином від процесу доформування резервів за активними операціями та переоцінки активів, що були прийняті колишнім керівництвом у власність банку як погашення проблемних кредитів.