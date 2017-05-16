З нагоди Міжнародного дня музеїв можна долучитися до пізнавальної мандрівки Львівщиною

У суботу, 20 травня, з нагоди Міжнародного дня музеїв усі охочі зможуть долучитися до однієї з трьох пізнавальних мандрівок Львівщиною.

Зокрема, побувати на батьківщині Івана Франка: відвідати музей-садибу письменника у селі Нагуєвичі, взяти участь у майстер-класі з ковальства та оглядових автобусних екскурсіях містами Борислав та Дрогобич.

Усі, хто долучиться до мандрівки Яворівщиною, відвідають історико-етнографічний музей і навчаться виготовляти яворівську іграшку.

Для тих, хто обере маршрут Жовква-Крехів, організатори приготували пішохідну екскурсію, прогулянку до джерела та підняття до нескельного монастиря «Камінь Тимоша».

Подробиці можна дізнатися за цим посиланням.