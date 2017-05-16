«Віртуози» замислилися про людську пам’ять

Поважний фестиваль музичного мистецтва у Львові відбуватиметься вже 36-й раз

Однозначно, не виставку-інфографіку «11/ХХ» у фойє Львівської філармонії організатори запланували як центральну подію ХХХVI Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози», що триватиме від 18 травня до 11 червня. Але саме цей проект можна побачити вже і – швидше за все – з огляду на його глибинну масштабність, він буде постійним.

Про що йдеться? Про спробу візуального унаочнення окремих найважливіших подій з життя найпримітніших українських композиторів на тлі найвагомішого в історії української музики ХХ століття. У такій формі історію музики для загалу ще не подавали.

Як розповів в розмові з «Львівською газетою» координатор проекту Юрій Булка, сьогодні навряд чи можна сказати, що виставка має одноосібного автора. Бo над тим, що і як, міркували разом. Інша річ, що візуально зібрав усі ідеї воєдино Мирослав Трофимук.

Вибравши з ХХ століття 11 знакових композиторів, починаючи від Станіслава Людкевича і завершуючи Мирославом Скориком (хоч їх насправді за минулі сто років було значно більше), творці проекту в цілком нестандартний спосіб показали, як виглядало ХХ століття для української музики з точки зору і загальних історичних подій, і творчих та особистих доль окремих постатей, як це все було взаємопов’язане і що з тим усім сталося.

«Ми ставили за мету вдихнути в історію життя, – сказав Юрій Булка на попередній зустрічі з пресою. – Бо пам’ять має сенс тільки тоді, коли ми з нею взаємодіємо. Щоб жити, вона потребує постійного оновлення та інтерпретування, ніколи не будучи при тому абсолютною. Це наша спроба і наше запрошення глядачеві вийти зі звичної для нього зони комфорту».

Нагадаємо, що початок фестивалю теж буде для глядача запрошенням вийти зі звичної зони комфорту. Адже стартує фестивальне дійство 18 травня не з концертного залу філармонії, а з Підгорецького замку, де запланована низка музичних атракцій.

Хоча урочисто відкриються «Віртуози» тільки наступного дня – 19 травня – у тій таки Львівській філармонії «суперромантичним та супертропікальним» міксом української та азербайджанської музики від Академічного симфонічного оркестру філармонії під диригуванням Тараса Криси та Ялчіна Адигьозалова.