У Львові триває «Наукова весна 2017»

Різноманітні навчальні заклади запрошують львів’ян на свої події в рамках «Наукової весни 2017»

З 15 до 28 травня у Львові відбудеться «Наукова весна 2017» – низка заходів, на яких представники львівських наукових установ та вищих навчальних закладів представлять результати своїх досліджень. Усі заходи безкоштовні.

Організатори наголошують – відвідання заходів «Наукової весни 2017» дасть можливість кожному, хто цікавиться наукою, розширити обізнаність про розвиток наукової діяльності у Львові.

Львівська міська рада запрошує на форум технологічно базованих стартапів «Інноваційна весна», організований управлінням інвестицій та проектів. Цей форум має на меті продемонструвати, як результати науково-дослідної діяльності можна комерціалізувати та який ефект спричиняє об’єднання зусиль науки і бізнесу.

Науково-дослідні установи запрошують на Дні відкритих дверей, що відбудуться у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України, Інституті фізики конденсованих систем НАН України, Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Інституті Івана Франка НАН України та Інституті народознавства НАН України.

Львівська обласна Мала академія наук, ЗНЦ НАН України та МОН України, Львівський національний університет ім. Івана Франка запрошують на фінал VII Міжнародного конкурсу школярів «Від кристалів-гігантів до нанокристалів».

Львівська академія друкарства запрошує на майстер-класи, які проведуть фахівці академії для всіх бажаючих з техніки гратографії, графічної мови дизайну логотипу, основних прийомів фотозйомки, створення анімаційного персонажу та фільму, виготовлення авторської книги, графічного дизайну та мистецтва каліграфії. Також в академії відбудеться презентація технологій електронного видавництва.

Український католицький університет запрошує на лекції-моновиставу про Україну як ядерну державу та про життя і смерть ученого-металурга, громадського і політичного діяча Івана Фещенка-Чопівського. В університеті пройдуть відкриті лекції на важливі для суспільства теми про проблеми булінгу в житті сучасних школярів, про екзистенції сучасної молоді в різних країнах, а також доступно розкажуть про роботу мозку людини.

Інститут фізики конденсованих систем НАН України запрошує взяти участь у дискусійному міждисциплінарному клубі за участю науковців із різних установ міста Львова, студентської молоді та усіх, хто має інтерес до наукових досліджень. Також інститут демонструватиме науково-популярні фільми про життя та творчість видатних вчених.

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України запрошує відвідати виставку-фотозвіт про наукові дослідження Антарктики.

Відділення фізико-хімічних горючих копалин ІнФОВ НАН України запрошує на виставку-презентацію науково-технічних розробок і досягнень науковців, присвяченій Дню науки та Дню хіміка.