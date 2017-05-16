У Львові під колеса авто потрапили двоє школярів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Перша автопригода трапилася 15 травня, близько 8.30, поблизу школи на вулиці Стрийській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Джилі», 41-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 12-річного львівського школяра, який раптово вибіг на дорогу.

Внаслідок наїзду учня з діагнозом «забій правого гомілково-ступеневого суглобу» було доставлено у лікарню. Після надання медичної допомоги хлопця відпустили додому на амбулаторне лікування.

Інша подія цього дня трапилася близько 9.00 на вулиці Скрипника у Львові.

13-річний школяр раптово вийшов на проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу, де на нього скоїв наїзд автомобіль «Хонда CRV» під керуванням 33-річної мешканки одного з сіл Пустомитівського району.

Школяра доставили в одну з дитячих лікарень міста. Після надання медичної допомоги хлопець повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці звертаються до усіх батьків – подбайте про безпеку своїх дітей та нагадайте їм про правила поведінки на дорозі! Наголосіть, що переходити дорогу слід виключно по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Якщо перехід нерегульований, тоді спершу слід переконатись, що дитина знаходиться у полі зору водіїв і які зупинили свій транспортний засіб, лише після цього переходити дорогу. В жодному випадку не можна вибігати на проїжджу частину! В більшості випадків водії не встигають відреагувати і дитина опиняється під колесами автомобіля. Бережіть своїх дітей!