У ЛКП «Львівелектротранс» розповіли, чому загорівся трамвай №3

Речник ЛКП «Львівелектротранс» розповів про результати технічної експертизи

За результатами технічної експертизи, трамвай №3 загорівся через коротке замикання лінійного контактора. Пошкодження транспортного засобу всередині незначні – вагон постраждав лише ззовні. Зараз у ньому проводять неплановий аварійний ремонт. Про це «Львівській газеті» розповів речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

За його словами, справність трамваїв перед випуском на лінію перевіряють щодня. Навіть лінійний контактор, що спричинив загорання вагона, був новим, але низької якості.

«Цей контактор встановили під час нещодавнього капітального ремонту трамвая. Однак тепер бачимо, що сам виріб був неякісним. Для того, аби такі ситуації не повторювалися у майбутньому, слід підвищити якість ремонту лінійних контакторів», – зазначає Іван Бондар.

Ремонт трамвайного вагона триватиме близько двох тижнів. Окрім заміни контактора, в ньому відремонтують реле максимального струму та транзисторний вимикач.

Хоч на спалах вогню водій відреагував оперативно і ніхто із пасажирів не постраждав, проте у «Львівелектротрансі» все ж посилять навчання водіїв, аби вони змогли якнайкраще діяти у критичних ситуаціях.

«Водій, з яким трапився прикрий інцидент, працював у нас лише три місяці, проте зробив усе вчасно: відчинив двері, опустив пантограф, узяв участь у гасінні пожежі. Однак в ідеалі погасити вогонь потрібно було швидше, тож ми більш поглиблено навчатимемо водіїв реагувати на непередбачувані ситуації», – каже Іван Бондар.

Нагадаємо, в середу, 10 травня, у Львові під час руху загорівся трамвай № 3.