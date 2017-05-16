У ІХ турі Галичини з велоперегонів узяли участь півтори сотні осіб

Днями на Львівщині завершилися традиційні всеукраїнські змагання з велоспорту ІХ тур Галичини за участю команд Львівщини, Луцька, Ужгорода, Запоріжжя, Одеси, Харкова й інших міст України.

Змагання з шосейних велоперегонів провели за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної федерації велосипедного спорту, велосипедного клубу «Львів».

Перший етап відбувся на автодорогах довкола стадіону «Арена Львів», де понад 100 учасників змагань долали дистанцію довжиною 4,5 км.

У другий день туру велогонщики вийшли на старт групової гонки в селі Водники Пустомитівського району.

У фіналі «Туру Галичини» в селі Милятичі, що на Пустомитівщині, вирішувалася доля загального заліку в індивідуальній гонці. Шість вікових груп юних велосипедистів, спортсменів-аматорів та ветеранів велоспорту, а також дві вікові групи спортсменів-професіоналів визначили своїх переможців. Серед них – Соломія Лукачук, Назар Глушко, Андрій Хомин, Андрій Гладкий, Павло Процько, Станіслав Титаренко та ін.

Судді відзначили високий спортивно-технічний рівень МСУМК Анни Нагірної, яка отримала перемогу в груповій гонці, та переможниці етапу Кубка світу з велоперегонів на треку львів’янки Тетяни Клімченко.

Упродовж трьох змагальних днів у перегонах стартувало близько 150 учасників.