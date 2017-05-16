Ryanair полетить зі Львова у Меммінген на півтора місяця швидше

Авіакомпанія Ryanair перенесла відкриття рейсів зі Львова до німецького міста Меммінген, розташований за 116 км від Мюнхена, з 29 жовтня на 6 вересня

Про це повідомляє сайт avianews.com із посиланням на систему бронювання авіаперевізника.

Своє рішення лоукост пояснив сильним попитом з боку українських клієнтів.

Польоти планують виконувати із запланованою спочатку частотою – двічі на тиждень. Нові рейси вже внесли до розкладу Ryanair, однак продаж квитків на них поки що не відкрили. Мінімальна ціна квитка в один бік у рамках розпродажу становитиме 20 євро за переліт.

Нагадаємо, Ryanair вже втретє переносить відкриття рейсів з України на більш ранній термін. Спершу авіакомпанія вирішила почати польоти на лінії Львів-Берлін з вересня, а не листопада, як планувала. Потім перенесла з кінця жовтня на початок вересня відкриття рейсів із Києва та Львова в лондонський аеропорт Станстед.

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair оголосив про початок польотів в Україну 15 березня. Компанія запустить 11 рейсів: 7 зі Львова та 4 з Києва.

Ryanair планує виконувати рейси з київського аеропорту Бориспіль в Лондон, Манчестер (Великобританія), Скавста (Швеція) і Ейндховен (Нідерланди), зі Львова до Лондона, Ейндховен, Меммінген, Берлін (Німеччина), Будапешт (Угорщина), Краків і Вроцлав (Польща).