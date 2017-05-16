Презентовано дев’ятий сингл проекту #ПісніВійни – пісню «На схід»

Відверта сповідь десантника Богдана Ковальчина після повернення з фронту – у дуеті з лідером гурту «Мері» Віктором Винником

У рамках масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни – прем’єра дев’ятого синглу – пісні «На схід» у дуеті воїна АТО, десантника Богдана Ковальчина і лідера гурту «Мері» Віктора Винника. Саунд-продюсування та запис треку здійснено на студії Jenny Records, а відеопродакшн ArtSide Production зняв на пісню кліп.

«На схід» – відверта сповідь автора-воїна. До війни Богдан Ковальчин працював на радіостанції, через що згодом на фронті отримав позивний FM. До армії чоловік пішов добровольцем, став десантником 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Писати пісні Ковальчин почав, будучи на війні. «На схід» – це більше емоція, ніж пісня. Та емоція, яка гризе тебе після повернення: невизначеність, несприйняття, часто відчай… – розповідає Богдан Ковальчин. – Хочеться повернутись у той свій «Схід», щоб там знову зустріти ранок, почати усе спочатку – з тими, хто за короткий час став найріднішими, і з тими, кого вже не повернеш… «Зустрічати ранок» – ці слова у пісні для мене головний її меседж, адже життя продовжується, і попереду – ще багато світанків та світла».

«У пісні «На схід» – слова і почуття людини, яка пройшла війну. Тут чути біль від того, що часто ці люди після повернення із фронту не знаходять себе у мирному просторі, – каже лідер гурту «Мері» Віктор Винник. – Ми просто спробували розказати історію… Дякую авторам пісні – Богдану Ковальчину та Мар`яну Ганусяку – за емоції і за довіру. Окрема подяка проекту #ПісніВійни, який не дозволяє суспільству забути, що в нас війна…»

Головну роль у кліпі «На схід», оператором та режисером якого виступив Віталій Костишин (ArtSide Production), виконав бойовий побратим Богдана Ковальчина Володимир Шамрай – боєць АТО, старшина десантних військ (80-та бригада). В АТО десантники були пліч-о-пліч, воювали у місті Щастя Луганської області – у 2014-15 роках.

«На схід» – друга композиція Богдана Ковальчина у проекті #ПісніВійни. Торік було презентовано сингл «Бог біля тебе» у дуеті зі співаком Арсеном Мірзояном. Музику до обох композицій створив цивільний друг десантника Мар’ян Ганусяк.

До Дня захисника України, 14 жовтня 2017 р., світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15 сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами. Раніше у рамках проекту уже вийшли дуети воїнів-авторів із вокальною формацією «Піккардійська Терція», лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, співаком Арсеном Мірзояном, Сергієм «Фомою» Фоменко із групи «Мандри», співачками Оксаною Мухою, Аничкою Чеберенчик та Іриною Долею, фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо. Попереду – записи та прем’єри пісень у співпраці із сестрами Тельнюк, лідером гурту «Тінь Сонця» Сергієм Василюком, співачкою Анастасією Приходько та співаком Тарасом Гавриком.

Фото: Маркіян Лисейко.

Переглянути кліп «На схід» можна тут:

Послухати пісню «На схід» можна тут:

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