Порошенко заборонив діяльність “Вконтакті” та “Однокласники” в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які серед іншого передбачають блокування терміном на три роки доступу до соцмереж «ВКонтакті» і «Однокласники», а також до російської пошукової системи «Яндекс».



Про це йдеться в указі президента України Петра Порошенка № 133/2017 від 15 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави. Указ набуває чинності з дня його опублікування в офіційних виданнях.

Таким чином президент увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів”.

Рішення РНБО передбачає введення санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти ТОВ “Яндекс” (Общество с ограниченой ответственностью “Яндекс”), популярних російських соцмереж Вконтакте, Одноклассники, поштовий сервіс Mail.ru.

Згідно з рішенням, інтернет-провайдери мають заборонити доступ до низки ресурсів/сервісів Яндекса, серед яких карти Яндекса yandex.ua/maps та ініші сервіси як російського, так і українського Яндексу.