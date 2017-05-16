Поліцейські затримали львів’янина, який пограбував іноземця 

На трамвайній зупинці у Львові зловмисник поцупив в іноземця телефон та гаманець

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Личаківський відділ поліції 15 травня за допомогою звернувся 22-річний іноземець, котрий приїхав до Львова у справах. Чоловік повідомив, що кілька днів тому неподалік трамвайної зупинки по вулиці Дорошенка у Львові, вночі, невідомий чоловік заволодів його особистими речами, а саме – мобільним телефоном та гаманцем, у якому були документи та банківська картка. Загальна сума збитків, за словами потерпілого, становить більше дев’яти тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 20-річний львів’янин. Зловмисника опитали у відділі поліції та вилучили у нього речові докази. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.