На дорозі Львів – Краковець під колесами “Фольксвагена” загинув кінь

Унаслідок ДТП також постраждали двоє пасажирів автомобіля

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 травня, близько 23.00, на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Когути, Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 47-річна мешканка міста Новояворівськ, скоїла наїзд на коня, який перебігав дорогу.

Внаслідок автопригоди пасажирку транспортного засобу, 17-річну мешканку Новояворівська, госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна обличчя». Інша 19-річна дівчина, яка теж проживає у місті Новояворівськ, отримала «забійно-рвані рани підборіддя». Кінь загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.