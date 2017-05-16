На Дитячий форум потрібні волонтери-фотографи

1-4 червня 2017р. У Львові в Палаці Мистецтв відбудеться Дитячий форум – понад 800 заходів для дітей на більше як 3000 кв м. Організатори форуму запрошують фотографів долучитися до дитячого свята.

«Якщо Ви чудовий фотограф-аматор, який бачить красу навколо себе, вміє вловлювати емоції та закоханий у дитячу фотозйомку – приєднуйтеся, – закликають організатори на сайті bookforum.ua.

Форма участі

Нагадуємо, Дитячий форум – один із найбільших фестивалів для розвитку та розваг дітей і батьків в Україні.

Дитячий форум перетвориться на Космічну Галактику, де відбуватиметься понад 600 розважальних і навчальних заходів. Об’єднає їх усіх просторова гра-квест «КОСМОВІЗІЯ: супергерої та книжкова туманність». Дітям потрібно побувати на 9 планетах та здобути 9 важливих суперсил (Енергійну, Природолюбну, Допитливу, Перевтілювальну, Мандрівну, Творчу, Винахідливу, Кмітливу, Пам’ятливу), щоб стати Супергероєм та врятувати Всесвіт від космічного сміття.

Як здобути Мандрівну суперсилу?

У програмі впродовж 4 днів відбудуть 4 проекти і понад 80 активностей, у т.ч.:

ігри та завдання від Національної скаутської організації України (НСОУ) “Пласт”: “пластуни” поділяться туристичним досвідом, поговорять про патріотизм і здоровий спосіб життя, пограють в рухливі ігри, навчать в’язати вузли і правильно розкладати ватру, а потім всі дружно співатимуть веселих платсунських пусень

туристичне орієнтування та географічні вікторини від Організації українських скаутів — скаути відтворять атмосферу туристичного табору — проводитимуть географічні майстер-класи та вікторини, малюватимуть спонукальні плакати, покажуть фільми про рух скаутів в Україні та проведуть інструктаж для мандрівників-початківців;

СЮРПРИЗ: уроки від школи усного рахунку Соробан — слідуючи унікальній методиці усного рахунку можна розвинути інтелектуальні здібності: на альтернативних уроках математики, за допомогою образного мислення діти навчаться рахувати географічні та астрономічні об’єкти, знапходити відстань між географічними точками, тощо;

ВПЕРШЕ: Географічна вікторина від студентів-географів Львівського національного університету — дітям готують цікаву альтернативну розважально-пізнавальну гру “Юний краЇнознавець” — граючи, підлітки довідаються багато корисних географічних довідок та зможуть перевірити рівень своєї обізнаності в предметі;

тематичні зустрічі з мандрівниками-ентузіастами, котрі поділяться секремати успішних подорожей.

Вартість квитків для дітей від 5 років:

1 день – 50 грн

4 дні – 100 грн.

Дитячі квитки можна придбати на сайті Gastroli.ua, а також в усій мережі їхніх кас, у школах Львова і Львівської області.

Вартість квитків для дорослих (можна придбати на вході):

1 день – 20 грн.

4 дні – 40 грн.

Вхід безкоштовний (за запрошеннями) для дітей:

з особливими потребами

сиріт

переселенців

учасників АТО

героїв Майдану

з багатодітних родин

з малозабезпечених родин,

і для дорослих:

які супроводжують дитину/дітей пільгових категорій

які супроводжують організовані групи дітей

Кожна дитина (від 5 років) віку отримає на вході подарунковий купон на безкоштовне цілоденне відвідування лабіринту в СРК «Ігроленд» в ТРЦ Форум.

Участь у всіх заходах та майстер-класах на Дитячому Форумі – безкоштовна.