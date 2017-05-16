Мешканці Львівщини незаконно везли з Польщі понад 2 тонни помідорів (фото)

Про це інформує ДФС у Львівській області.

Днями в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибули два мікроавтобуси під керуванням громадян України, мешканців прикордоння (Жовківський район). Для перетину кордону вони обрали смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявили про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Під час митного оформлення виникла підозра щодо наявності в автомобілі таких товарів. Тож автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там у багажних відділеннях та салонах автомобілів було виявлено свіжі червоні помідори в картонних ящиках по 5 кг. В одному автомобілі було 1115 кг, в іншому – 1000 кг. Цей товар, згідно зі ст. 378 МКУ та Постанови Кабінету Міністрів України № 434 від 21.05.2012 року, обмежений до ввезення громадянами на митну територію України.

Так, громадяни України порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вартістю майже 70 тис. грн. вилучено. Справу скерують до суду.