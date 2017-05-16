До Львова з району АТО повернулися бійці загону ВСП (ФОТО)

Після трьох місяців напруженої бойової роботи до місця постійної дислокації повернувся зведений підрозділ військовослужбовців Західного територіального управління Військової служби правопорядку.

Понад півсотні солдатів та офіцерів виконували важливу функцію підтримання правопорядку та військової дисципліни у районі проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей.

На залізничному вокзалі Львова особовий склад зустрічали батьки, діти, родичі та командування части.

– Наші колеги вкотре довели власний професіоналізм, відданість справі та психологічну стійкість у бойових умовах, – говорить заступник командира підрозділу по роботі із особовим складом полковник Іван Високінський. – За сумлінне виконання поставлених завдань, проявлені високі морально-ділові якості і професіоналізм бійці підрозділу були заохочені грамотами, подяками, цінними подарунками від Львівської обласної держаної адміністрації, обласної ради та командування Військової служби правопорядку ЗС України.

Зі слів офіцера, після ротації з району АТО із особовим складом загону провели обов’язкове тестове вивчення з метою надання психологічної та моральної підтримки. Також солдати й офіцери отримали можливість провести нетривалі відпустки в родинному колі.

Текст і фото: полковник Володимир Скоростецький (м. Львів)