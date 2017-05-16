Львівська поліція розшукує двох чоловіків, підозрюваних у сутенерстві. ФОТО

Головне управління Національної поліції у Львівській області розшукує Степанова Дмитра Юрійовича, 23.01.1969 р.н., уродженця м. Харків, та Погребняка Олега Леонтійовича, 17.02.1971 р.н., жителя м. Львова

Обох підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Всім, кому відомо про можливе місце перебування обох громадян, просять повідомити за телефонами: 258-67-23,102, 258-60-02, 0962861191 або на оперативну лінію «102».