Львівщина наростила обсяги експорту

Підприємства Львівщини експортували товарів на майже 370 млн. дол. США

У січні – березні 2017 року Львівська область збільшила обсяги продажу товарів за кордон на 29,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як повідомляють у Головному управлінні статистики у Львівській області, за перші три місяці року експорт товарів підприємствами Львівської області становив 366,8 мільйона доларів США.

Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (24,9% від загальнообласного експорту), Німеччину (11,9%), Данію (6,3%), Чехію (6,6%) та Данію (6,3%). Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 261,6 мільйона доларів США або 71,3% загального експорту області та збільшився порівняно з січнем – березнем 2016 року на 19,6%.

Серед товарів, які експортувала Львівщина у січні – березні цього року, переважали електротехнічне обладнання та їх частини (24,8% обсягу експорту області), меблі (10,9%), деревина і вироби з неї (9,3%), зернові культури (7,9%), цукор і кондитерські вироби з нього (7,8%), жири та олії (6,7%).