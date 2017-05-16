Цьогоріч на Личаківському цвинтарі реставрують надгробків на понад 3,5 млн грн

Реставрації відбудуться на основі протоколів узгоджень, підписаних представниками Міністерства Республіки Польща з представниками міської влади Львова. Проекти фінансує Міністр культури Республіки Польща, реалізуються вони у співпраці з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Вартість цьогорічних реставраційних робіт, які фінансує Міністерство культури і національної спадщини Республіки Польща в об’єктах спільної культурної спадщини Польщі і України складатиме 1,2 млн. PLN (~8,2 млн. грн.). Серед таких об’єктів музей «Личаківський цвинтар», повідомляє прес-служба ЛМР.

Личаківський цвинтар у Львові є однією з найстарших та найважливіших історичних некрополів у Європі.

Про вибір конкретних пам’яток, які реставруватиму на цвинтарі, вирішує кожного разу спільна польсько-українська комісія експертів. Передусім вона бере до уваги такі критерії як: історична роль покійника, артистична вартість нагробка та техніка, в якій він виконаний. Вибір віддзеркалює багатокультурність історичного Львова. Реставраційні роботи на цвинтарі ведуться змішаними польсько-українськими групами.

Цьогорічний, 10 етап спільних професійних, комплексних реставраційних робіт на Личаківському цвинтарі охоплює надгробки 3 президентів Львова: Міхала Міхальського, Юзефа Ноймана, Тадеуша Рутовського та Шаранувича, Матильди Жлобiцької, Казімежа Криницького, pодини Равських, НН, Кароля Скібінського, Якуба Ваґенгауера, pодини Марковських, Ксаверего i Амелії з Ґрабіньських, oo. Кармелітів.

Вартість цьогорічних робіт становить 522 000 PLN (~ 3,55 млн. грн.).

Нагадаємо, з 2008 до 2016 р. на Личаківському цвинтарі проведено професійні, комплексні реставраційні роботи близько 70 надгробків та гробниць зокрема: Августа Бельовського польського історика, Іларіона Еліясевича, українського філантропа, Артура Гроттгера, польського художника, Войцеха Кентшинського, історика, багатолітнього директорa Національної бібліотеки ім. Оссолінських у Львові, Ярослава Кулачковського, українського економіста і громадського діяча, Кароля Мікулі, польсько-вірменського композитора і піаніста, учня Ф. Шопена, засновника львівської консерваторії, Омеляна Оґоновського, українського історика літератури, Пауліни та Станіслава Папарів, заслужених міщан Львова, Мєчислава Потоцького, першого реставратора Східної Галичини, архієпископа Григорія Рамашкана, митрополита вірменського обряду, Антона Шімзера, засновника династії львівських скульпторів, Францішка Смолькі, польського політика, президента парламенту Австро-Угорщини, архієпископа Цирила Стефановича, митрополита вірменського обряду, сім’ї Іларіона Свєнціцького, українського музеєзнавця, Кароля Шайнохи, польського історика та письменника, Маркіяна Шашкевича, українського поета та письменника, Гартмана Вітвера, німецького скульптора, який працював у Львові (XVIII/XIX ст.), Габріелі Запольскої, польської письменниці та публіцистки, Дениса Зубрицького, українського історика та публіциста, Івана Франка, українського поета і письменника, громадського і політичного діяча, Северина Гощинського, революціонера, поета і письменника, Францішка Яворського, історика, знавця історії Львова.

Загальна вартість реставраційних робіт виконаних від 2008 до 2016 року, стільки триває співпраця, – близько 4,4 млн. PLN (~30,1 млн. грн.).