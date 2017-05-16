«Майстерня міста» цього року реалізує 41 громадський проект у Львові

У Львові з 5 до 16 червня біля «Музею ідей» (вул. Валова,18а) діятиме «Майстерня міста-2017». Під час «Майстерні» буде реалізовано 41 громадський проект.

Як повідомили в КУ «Інститут міста», загалом на конкурс було подано понад 50 заявок від громадських організацій та ініціатив. З них відібрали ті, які націлені на покращення якості життя місцевої громади та матимуть найбільшу соціальну значущість.

«Серед переможців є п’ять проектів, які спрямовані на розвиток локальних громад; чотири проекти з озеленення, охорони довкілля та енергоощадності; сім проектів, націлених на покращення громадських просторів; сім проектів, які передбачають залучення мешканців до розвитку міста; шість культурних проектів; два проекти зі збереження історичної спадщини; два проекти для людей з особливими потребами; вісім проектів з дитячої урбаністики та один, пов’язаний із розвитком транспорту», – повідомила менеджер проекту Марта Гладка.

За словами Марти Гладкої, паралельно із головною локацією «Майстерні міста» діятимуть локальні «Майстерні» у різних районах.

Зокрема, 6 червня «Майстерню» організують на площі перед «Фабрикою повидла» на вул. Богдана Хмельницького, 124; 7-8 червня – перед культурно-мистецьким центром «Супутник» на вул. Повітряній, 2; 9-10 червня – перед «Кінопалацом ім. О. Довженка» на пр. Червоної Калини, 81; 11-12 червня – на площі перед школою № 81 на вул. Гетьмана Мазепи, 1а; 13-14 червня – на площі перед ЛКП «Рясне-402» на вул. Шевченка.

Довідка

Урбаністично-культурний проект «Майстерня міста» – дієва платформа для співпраці та спілкування громадських організацій, ініціатив, митців, ремісників, громадських активістів та міської влади. Головною метою майстерні є залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста. Унікальність майстерні міста полягає у тому, що впродовж 5 років майстерня виробила свій формат, в якому перетинаються усі стейкхолдери, які використовують платформу для конструктивного пошуку нових рішень і завдяки синергії напрацьовують дієві проекти оновлення міста.