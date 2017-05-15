Зекономлені субсидії мають виплатити до 1 вересня

Громадяни мають подати до органів соцзахисту заяву, в якій вказати, куди їм перерахувати кошти: на картковий рахунок чи відділення «Укрпошти»

Виплата компенсації за зекономлені під час опалювального сезону субсидії, як перший крок до оголошеної Урядом поступової монетизації субсидій, має бути здійснена до 1 вересня цього року. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час селекторної наради.

Ресурси для здійснення виплат є, – повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра. «З 1 липня до 1 вересня мають бути здійснені абсолютно всі виплати», – наголосив чиновник.

За словами Павла Розенка, до 1 червня газо- та електропостачальні організації мають подати списки громадян, які не використали в повному обсязі призначену субсидію і мають економію. «До 1 липня місцеві органи соцзахисту населення мають повідомити всіх цих громадян про право на отримання монетизованої виплати», – зазначив Павло Розенко, уточнивши, що відповідна виплата буде розраховуватись із розрахунку вартості 100 кубометрів газу або 150 квт/год. електроенергії. Тобто сума відшкодування становитиме близько 700 грн.

«Громадяни мають подати до органів соцзахисту населення заяву, де вказати куди їм перерахувати кошти: на картковий рахунок чи відділення «Укрпошти», – додав віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, близько 1,5 мільйона український родин, які за підсумками опалювального сезону зекономили житлові субсидії на газ і електроенергію, яку використовують тільки для опалення помешкання, найближчим часом отримають грошову винагороду від уряду.