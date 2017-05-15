Завтра у «Львівській політехніці» визначать переможців програми «Краудфандинговий стартап»

Фінал першої міжнародної студентської конкурсної програми «Краудфандинговий стартап» відбудеться завтра, 16 травня. Це завершальний етап унікального транснаціонального проекту між студентами Національного університету «Львівська політехніка» та німецькою компанією ВТS.

Завданням конкурсу було провести так звану «Краудфандинг-кампанію» для реально існуючого німецького підприємства ВТS в галузі спеціальних ІТ-послуг для управління робочим процесом. Найкращу концепцію краудфандинг-кампанії використовуватимуть для збору коштів у Німеччині та на краудфандинговому майданчику, щоб мотивувати більшу кількість інвесторів із «натовпу» вкладати кошти в цю бізнес-ідею.

Керівництво конкурсом здійснював запрошений німецький економіст, податковий радник і міжнародний краудфандинговий експерт, доктор наук, професор Райнер Шенк.

У конкурсі взяли участь 19 команд із загальною кількістю учасників 90 осіб. За підсумками проміжних етапів конкурсу у фінал пройшли 4 команди.

Команда-переможець отримає безкоштовну поїздку до Німеччини з метою співпраці з німецькою компанією ВТS та грошову винагороду – 57 000 грн. (2000 €). Команда, яка посяде ІІ місце, отримає 28 500 грн (1000 €).