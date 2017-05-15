Виробникам у Львові розкажуть про системи безпечності продуктів харчування

17 травня відбудеться навчальний семінар «Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні аспекти».

Захід спрямований на операторів ринку, яким, згідно з вимогами законодавства, потрібно впровадити процедури, засновані на принципах НАССР. Під час семінару учасники зможуть отримати роз’яснення окремих положень нового харчового законодавства, ознайомитися із послідовністю впровадження принципів НАССР, економічним ефектом від впровадження стандарту.

Місце проведення заходу: м. Львів, вул. Хуторівка, 4б, ОРСП «Шувар».

Початок – о 10.00.

Участь у семінарі безкоштовна.

Попередня реєстрація обов’язкова за тел.: 235-56-23

З програмою семінару можна ознайомитися тут.