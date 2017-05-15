Українські та польські залізничники узгоджують графік руху поїзда «Ковель − Хелм»

Українська та Польська залізниці разом працюють над запровадженням нового сполучення між Україною та Польщею. Про це повідомив директор «Львівської залізниці» Іван Груник.

«Наразі узгоджуються деталі графіку руху цього поїзда, зокрема, для зручних пересадок на інші поїзди. Розглядається можливість пересадки з №667 Чернівці − Ковель, №97 Київ – Ковель, №83 Одеса – Ковель, а зворотно з Хелма пересадка на поїзд №98 Ковель − Київ і приміські поїзди, що відправляються з Ковеля ввечері. Окрім цього, працюємо з прикордонною та митною службами, узгоджуємо процедуру перетину кордону, щоб пасажири мали можливість потрапити в Польщу максимально швидко», − розповів директор регіональної філії «Львівська залізниця» Іван Груник.

Фахівці очікують, що поїзд Ковель − Хелм курсуватиме вже з середини червня.

Нагадуємо, з 23 грудня 2016 року курсує поїзд сполученням «Київ – Львів − Перемишль». Прикордонний і митний контроль цього поїзду здійснюється під час руху та під час двох технічних зупинок. Проект залізничного сполучення Ковель − Хелм розробляють за аналогічною схемою за ініціативи української та польської сторін.

Популярність залізничного транспорту серед пасажирів, які подорожують до Європи, зростає. Зокрема, за період курсування поїзд «Київ – Львів − Перемишль» уже перевіз 40340 пасажирів до Польщі і 25225 із Польщі до України.