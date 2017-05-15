У Львові представники USAID обговорили з керівництвом області подальшу співпрацю

На Львівщину з візитом прибула делегація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Проекти в межах USAID, що їх реалізовують у Львівській області, та перспективи співпраці обговорили під час зустрічі голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Львівської обласної ради Олександр Ганущин і представники делегації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка відбулася сьогодні, 15 травня.

Олег Синютка подякував за співпрацю Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з Україною та Львівською областю зокрема, а також окреслив результати процесу децентралізації та боротьби з корупцією у Львівській області.

Окрім цього, Синютка представив проектні ідеї для реалізації спільно з USAID у сфері децентралізації, енергоефективності та для внутрішньо переміщених осіб у Львівській області.

Очільник області підкреслив, що успіх децентралізації на Львівщині залежить від низки факторів, реалізація яких за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID дала б змогу допомогти громадам впровадити якісні стандарти життя та наголосив на важливості залучення не тільки європейських коштів, а й залучення міжнародної технічної допомоги з США.

Директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц погодилася, що дуже важливо, щоб органи виконавчої та місцевої влади співпрацювали з територіальними громадами та сприяли їхньому розвитку. А також поцікавилася проведенням реформи децентралізації у Львівській області.

Наприкінці зустрічі сторони обговорили питання щодо програм та проектів Агентства США з міжнародного розвитку USAID, які могли б впроваджуватися на території Львівської області, що сприятиме конструктивному розвитку та збільшенню фінансової спроможності об’єднаних територіальних громадах.