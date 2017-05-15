У Львові на хабарі затримали керівника та бухгалтера медзакладу системи МВС (ФОТО)

Сьогодні, 15 травня, оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону затримали головного лікаря та головного бухгалтера медичного заклад системи МВС. Вони одержали від представника комерційної структури 6 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання в оренду приміщення держустанови. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Тривають санкціоновані обшуки у службових кабінетах фігурантів справи, а також за місцем їх проживання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону викрили корупційну схему, до якої входили головний лікар, бухгалтер і низка керівників структурних підрозділів лікарні системи МВС. Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували понад 20 фактів одержання ними хабарів на загальну суму більше ніж 150 тисяч гривень.

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та військової прокуратури Львівського гарнізону встановили, що начальник медичної установи налагодив злочинну схему збагачення. Зокрема, вимагав та одержував неправомірну вигоду за надання в оренду приміщень і вирішення інших питань, що входять до кола його обов’язків. Крім того, одержував «відкати» за проведення робіт по об’єктах медичного закладу та за виплату премій працівниками установи.