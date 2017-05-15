На завтра синоптики прогнозують у Львові грозу

Проте наступні дні мають бути без опадів

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові завтра, 16 травня, вночі та вранці очікують туман видимістю 200-500 м, вдень буде гроза, град. Вітер уночі – змінного напрямку, 3-5 м/с, вдень – північно-східний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура повітря вночі становитиме 5-10° тепла, вдень – 17-22° тепла.

17 травня у Львові обіцяють без істотних опадів. Уночі та вранці – туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, вдень – 15-20° тепла.

18 травня синоптики прогнозують теж без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вночі – 3-5 м/с, вдень – 7-12 м/с. Температура повітря вночі – 2-7° тепла, вдень – 18-23° тепла.