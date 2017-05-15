До Львова прибув літак з 11 пораненими бійцями АТО

Із Дніпра до міста прибув черговий борт із пораненими на Донбасі бійцями

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на начальника регіональної медіа-служби ЗСУ Олександра Поронюка.

«До Львова із Дніпра прибув літак з одинадцятьма пораненими військовослужбовцями. Із них п’ять – лежачі», – уточнив Поронюк.

У Львові для поранених розпочнеться наступний етап лікування.

Нагадаємо, нещодавно з Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова на лікування у Львівський госпіталь прибули 15 поранених бійців.

Волонтери нагадують, що поранені воїни, які перебувають у Львівському госпіталі на лікуванні, потребують кисломолочних продуктів, води, кави, чаю, печива, гумових капців і взуття.