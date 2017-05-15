Громадянин Польщі намагався підкупити прикордонника Львівського загону

Сьогодні вночі в міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» зафіксовано спробу підкупу прикордонника Львівського загону. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Грошову винагороду в розмірі 500 гривень за позачерговий перетин кордону запропонував громадянин Республіки Польща. Від пропозиції грошової винагороди військовослужбовець Державної прикордонної служби відмовився.

Про цей факт поінформували працівників Національної Поліції, які згодом прибули в пункт пропуску для проведення слідчих дій. Адже в діях поляка вбачаються ознаки кримінального правопорушення.