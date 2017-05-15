Alfa Jazz Fest із наступного року змінить назву та спонсора

Альфа-Банк Україна прийняв пропозицію організаційного комітету Alfa Jazz Fest про ребрендинг

Про це інформує сайт банку. «Альфа-Банк Україна прийняв пропозицію організаційного комітету міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest про проведення ребрендингу фестивалю. З 2018 року Альфа-Банк Україна не буде титульним спонсором проекту, а фестиваль змінить назву з Alfa Jazz Fest на Leopolis Jazz Fest», – зазначено в повідомленні.

«Наразі ми проходимо період інтеграції Альфа-Банку Україна і Укрсоцбанку і не знаємо достеменно, з яким єдиним брендом будемо працювати через кілька років. Яку з назв ми виберемо – Альфа-Банк, Укрсоцбанк або третій варіант – поки не вирішено. На думку організаційного комітету фестивалю, ребрендинг відкриє можливості для реалізації повного потенціалу фестивалю. Ми підтримуємо фестиваль у прагненні стати самостійним, бажаємо успіхів і будемо стежити за його розвитком», – прокоментував Іван Світек, генеральний менеджер Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, нещодавно організатори Alfa Jazz Fest оголосили про бажання «домовитися» з активістами, які впродовж останніх років закликають до бойкоту фестивалю. Проте дійти згоди сторонам не вдалося.

Alfa Jazz Fest у Львові має відбутися 23-27 червня 2017 року.