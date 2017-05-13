Хлопчик, який випав з 4-го поверху, в суїцидальні ігри в соцмережах не грав, – поліція

Правоохоронці встановлюють обставини падіння школяра

Як повідомляла “Львівська газета”, на Львівщині з висоти 4-го поверху випав 12-річний хлопчик.

Радехівське відділення поліції 12 травня о 17.25 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району з четвертого поверху випав хлопець.

Дитину каретою швидкої допомоги було доставлено в центральну районну лікарню. У нього медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, забій хребта та грудної клітки, рвані рани правого вуха та колін».

Як встановили правоохоронці, в суїцидальні ігри в соціальних мережах він не грав, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.120 (доведення до самогубства) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.