Військові Національної академії сухопутних військ привітали матерів

До навчального закладу сьогодні приїхали 350 матерів з усієї України

Сьогодні, 13 травня, напередодні Дня матері Національна академія сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відчинила двері для мам курсантів. Військові привітали найрідніших, зустрічали їх із квітами та влаштували святковий концерт, повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Шановні воїни – завжди пам’ятайте, що навіть тоді коли вам важко, то у світі є людина, яка готова вам прихилити небо, яка готова закрити вас від усіх бід і незгод. Пам’ятайте, курсанти, що коли вас оминають кулі, вас минають гради – це не лише тому, що ви вправні військові, а це в першу чергу тому, що ваші матері за вас моляться, захищають і покривають своїм оберегом», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка під час нагородження матерів найуспішніших курсантів.

Опісля урочистостей для матерів військових провели екскурсію навчальним закладом, вони мали змогу побачити в яких умовах навчаються їхні діти, а також познайомитись із викладачами академії. Таке святкування в академії сухопутних військ відбувається щороку.