Улітку діти зі сходу відпочиватимуть на Львівщині

Співпраця між Львівщиною та Луганщиною триває. Цього літа в Галичину приїдуть відпочивати діти зі сходу країни. Також запланована зустріч між освітянами двох регіонів та обмін між ними місцями праці.

Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час зустрічі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина з керівниками департаментів освіти Луганщини Юрієм Стецюком та Львівщини Любомирою Манзій, повідомляє прес-служба ЛОР.

«Прийдешнє літо буде насиченим щодо спільної нашої роботи зі сходом. Наша мета – показати луганським дітям Україну, поділитися з ними культурою, зокрема нашого краю. У планах організувати у Сприні спортивні змагання «Ігри нескорених» за участі і школярів сходу. Окрім цього, покажемо дітям Галичини Луганщину», – повідомив Олександр Ганущин.

Також під час розмови обговорили можливість оздоровлення луганських дітей на Львівщині.

Слід додати, що вже на початку жовтня на сході країни відбудеться нарада між освітянами Львівщини та Луганщини. Після неї 50 педагогів заходу залишаться навчати місцевих школярів. У свою чергу півсотні вчителів сходу приїдуть вчити науки школярів Галичини.

«Ми дуже вдячні за те, що наші вчителі, а сьогодні вже і керівники наших відділів освіти мали і мають можливість обмінятися педагогічним, культурним досвідом з колегами Львівщини. Це досвід, направду, є нам дуже корисний. Ваша підтримка у ситуації, що має зараз місце , є нам неабияк важлива. Дякуємо вам!» – наголосив керівник департаменту освіти Луганщини Юрій Стецюк.

Нагадаємо, минулого літа Львівська обласна рада, ЛОДА та Луганська військово-цивільна адміністрація підписали меморандум про співпрацю «Схід і захід разом: змінимо країну разом».