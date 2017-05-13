Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на літо

Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Для зручних подорожей пасажирів у період відпусток Укрзалізниця вже відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів. Починаючи з кінця травня і до середини вересня вони курсуватимуть із Києва, Львова, Дніпра та Харкова до південних курортів нашої країни: Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.

Зокрема, в напрямку Бердянська поїзди:

№ 228 Київ – Бердянськ, з 2 по 12 червня – через день, з 14 червня по 31 серпня – щодня, з 2 по 16 вересня – через день.

№ 472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня – через день.

№ 261/262 Харків – Бердянськ з 4 червня по 20 вересня – через день.

№ 188/187 Львів – Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня – через день.

У напрямку Генічеська курсувати літні поїзди:

№ 282 Київ – Генічеськ, з 1 по 13 червня – через день, з 15 червня по 1 вересня – щодня, з 3 по 15 вересня – через день.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня – через день.

№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня – через день.

У напрямку Одеси пасажири можуть скористатися наступними сезонними поїздами:

№ 228 Одеса – Львів, з 25 травня по 17 вересня – щодня.

№ 270/269 Одеса – Харків, з 1 червня по 17 вересня – через день.

№ 251/252 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса, з 28 травня по 31 серпня – щодня, з 2 по 16 вересня – через день.

№ 271/272 Харків – Одеса, з 3 червня по 19 вересня – через день.

У напрямку Херсона курсуватимуть літні поїзди:

№ 256/255 Львів – Херсон, з 26 травня по 17 вересня – через день.

№ 265/266 Харків – Херсон, з 3 червня по 5 вересня – через день.

Крім того, для зручності пасажирів на літній період змінено періодичність курсування 3 поїздів.

Зокрема, поїзд № 63/64 Дніпро – Одеса курсуватиме щодня з 24 травня по 29 вересня, № 136/135 Одеса – Чернівці – щодня з 1 червня по 30 вересня. Поїзд № 148/147 Одеса – Київ з 25 травня по 30 вересня курсуватиме щодня, а не раз на тиждень.