У Рудно створять амбулаторію сімейної медицини

На ці цілі у міському бюджеті передбачено 5,5 млн грн

У смт Рудно буде амбулаторія сімейної медицини. Функцію замовника на проектування та капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії сімейної медицини на вул. Шевченка, 64 у смт. Рудно виконуватиме Львівське комунальне підприємство «Рембуд».

Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 13 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради. Загалом на капітальний ремонт приміщення під створення цієї амбулаторії з міського бюджету передбачено 5,5 млн. грн.

Нагадаємо, що для проведення капітального ремонту приміщень під створення амбулаторії сімейної медицини у смт Рудно на вул. Шевченка, 64, у межах Комплексної програми підтримки соціальної сфери та інфраструктури територіальних громад м. Винники, смт Рудно та смт Брюховичі на 2016-2020 роки, виділено 5,5 млн. грн. Загалом цього року для розвитку смт Рудно передбачено 17,9 млн. грн.