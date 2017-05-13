У Підгорецькому замку покажуть “Історію солдата”

У четвер, 18 травня, у Міжнародний день музеїв, у стінах Підгорецького замку глядачам представлять постановку «Історія солдата» Ігоря Стравінського, повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Нам здається, що «Історія солдата» дуже підходить до мурів Підгорецького замку, – зазначив генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького Тарас Возняк. – Це історія про молодих хлопців, які ризикували своїм життям під час та після Першої світової війни. Її історія так само понищила Підгорецький замок, як і долі мільйонів солдат».

За його словами, «Історія солдата» у древніх стінах – це оживлення руїни, якою поки що є замок. «Ми ще не можемо відреставрувати його – на це потрібно щонайменше 30 млн євро. Проте, бодай в такій формі стараємося відновлювати та привертати увагу», – додав Тарас Возницький.

Директор Львівської обласної філармонії Володимир Сивохіп висловив сподівання, що захід приверне увагу до замку і в майбутньому Підгорецький замок стане Галицький Версалем.

Постановка відбудеться у межах XXXVII Міжнародного музичного фестивалю «Віртуози» як концерт «Передвідкриття».