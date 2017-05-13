У Львові встановлять меморіальну таблицю Іванові Гелю

На вул. Кастелівка, 16 тривають роботи з ремонту балконів та фасаду будинку. Більшу частину коштів на ремонт фасаду виділили з міського бюджету Львова. Також у планах – встановлення меморіальної дошки українському політику й дисиденту Іванові Гелю.

Про це повідомили у Франківській районній адміністрації.

За словами заступника голови Франківської районної адміністрації м. Львова з питань ЖКГ Ореста Тимчишина, роботи триватимуть орієнтовно до липня. З міського бюджету Львова на ремонтні роботи виділили близько 40 тис. грн., ще близько 22 тис. грн. виділили мешканці будинку, повідомили у Франківській районній адміністрації м. Львова.

Також у планах встановлення меморіальної дошки Івану Гелю – українському політику, дисиденту, релігійному діячу, публіцисту та колишньому радянському політв’язню Івану Гелю.

Довідка

Український правозахисник, дисидент, політик, публіцист Іван Гель народився 17 липня 1937 у с. Кліцко Городоцького району Львівської області. За спеціальністю — історик. Закінчив Львівський університет заочно. У радянські часи був неодноразово засуджений за звинуваченням у так званій антирадянській агітації і пропаганді. В ув’язненні провів шістандцять років, на засланні — п’ять.

Після звільнення у 1989 р. був одним із засновників Української гельсінської спілки. Був членом редколегії журналу «Український вісник», головою комітету за виведення з підпілля та легалізації УГКЦ. Був депутатом, заступником голови Львівської обласної ради першого демократичного скликання (1990—1994), активним учасником суспільно-політичного життя. Очолював Львівську обласну комісію відновлення прав реабілітованих.

18 вересня 2009 року Президент України Віктор Ющенко нагородив Івана Геля орденом Свободи «за вагомий особистий внесок у відродження Української греко-католицької церкви та з нагоди 20-ї річниці виходу її з підпілля».

Іван Гель помер 11 березня 2011 року.