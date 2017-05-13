У Львові водій не впорався з керуванням і в’їхав у будинок

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 травня, о 12.30. на вулиці Любінській у Львові, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у стіну будинку.

Водія госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забійні рани лобноскроневої ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.