У Львові викрили мережу підпільних цехів з виробництва алкоголю. ФОТО

Правоохоронці вилучили 14 тонн спирту та спиртовмісної суміші, понад 3 тисячі готового фальсифікату, обладнання та понад 130 тисяч гривень

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчого управління обласної поліції встановили організаторів, місце знаходження цехів, “перевалочних баз” та не допустили потрапляння у продаж понад 14 тонн алкогольної продукції сумнівної якості.

Чотири мешканці Львова віком від 26-ти до 31-го років організували прибутковий бізнес. У різних куточках міста вони відкрили підпільні міні-цехи по виробництву фальсифікованої алкогольної продукції. Окремо для зберігання товарів винайняли приміщення, розташовані як на території міста, так і області.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 199 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили місцезнаходження 4-х міні-цехів та 4-х так званих перевалочних баз. Також з’ясували, що фальсифікована алкогольна продукція невеликими партіями реалізовувалась на території Львівської області та у інші регіони держави. Крім того, організатори використовували для маркування пляшок з горілкою підроблені марки акцизного податку України.

12 травня на підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції та слідчі обласної поліції провели 17 обшуків.

Правоохоронці вилучили 14 тонн спирту та спиртовмісної суміші, понад 3 тисячі готового фальсифікату горілки, обладнання. Також вилучено понад 130 тисяч гривень. За попередніми даними вартість вилученого сягає 1,2 мільйони гривень.

Крім того, на місці виробництва затримано 4 організаторів незаконної діяльності та найманих працівників.

Санкція статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з конфіскацією майна.

Фото – на сторінці офіційного представництва Нацполіції у «Facebook»

Департамент захисту економіки

Національної поліції України