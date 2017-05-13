У ДТП на Львівщині постраждали дві жінки-пасажирки УАЗа

Водій автомобіля «Мерседес Бенц Віто» під час обгону здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ»

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 травня на автодорозі Львів-Краковець в селищі Івано-Франкове Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц Віто», 57-річний мешканець міста Новояворівська, під час обгону здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», за кермом якого перебував 39-річний житель міста Харків.

Внаслідок зіткнення пасажири «УАЗа» отримали тілесні ушкодження: 37-річну мешканку Вінницької області госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «забій поперекового відділу хребта», 23-річну жительку Кіровоградської області після огляду лікарів відпущено додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.