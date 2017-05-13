У будинку на Львівщині селянин зберігав  гранати і патрони

Боєприпаси вилучено та скеровано на експертизу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Оперативники Радехівського відділення поліції 12 травня виявили у будинку 57-річного мешканця одного з сіл району дві гранати Ф-1, 168 патронів калібру 7,62 мм та 10 патронів калібру 5,45 мм.

Боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертизу, встановлюється їх походження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.