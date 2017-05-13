ТзВО «Пласт-інвест» нарощує потужності виробництва. Фоторепортаж

Минулої п’ятниці, 12 травня, в селі Жирівка Пустомитівського району відкрився новий цех ТзВО «Пласт-інвест», в якому за одну зміну будуть виробляти 500 квадратних метрів бруківки.

Процес виробництва тут повністю автоматизовано, що створює комфортні умови праці. У новому цеху працюватиме 12 чоловік.

Підприємство, крім бруківки, виготовляє бетонні тротуарні плити, стінові блоки, бортові камені різноманітних конфігурацій та багато інших бетонних виробів з різною поверхневою фактурою, які користуються попитом у покупців.

У відкритті нової лінії по виробництву бетонних виробів взяв участь голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Фото Володимира Дубаса