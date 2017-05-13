Сьогодні у Кам’янці відкриють майданчик з вуличними тренажерами

Проект «Громади в дії» оголошує старт відкриття об’єктів, зроблених у співпраці влади та мешканців



Як повідомляють в КУ «Інститут міста», в рамках проекту «Громади в дії», стартує відкриття об’єктів, які є результатом плідної співпраці влади та мешканців кожної із мікрогромад міста Львова. Розпочне представлення мікрогромада «Кам’янка» – 13 травня, у суботу, о 14.00, за адресою вул. Біберовича, 9 відбудеться відкриття майданчика з вуличними тренажерами.

За словами керівника проекту, Анастасії Лепуги, проект «Громади в дії» задумувався для того, щоб мешканці могли об’єднуватись не лише навколо негативу, а й працювати конструктивно: пропонувати нові рішення, а також налагодити механізм, який би дозволив міській раді дослухатись до мешканців та зрозуміти, що потрібно місту.

«Кожна із 18 мікрогромад, які стали «фіналістами» проекту «Громади в дії» зуміли згуртуватися та усвідомити власний потенціал до дії. Так, ці мікрогромади створили/облагородили/облаштували простір, який є необхідним/зручним/функціональним саме для їхньої спільноти.

Усі 18 мікрогромад зможуть запрезентувати свої напрацювання, які стали свідченням згуртованості спільноти, яка готова творити свій простір разом», – розповіла Анастасія Лепуга.

Нагадаємо, у 2015 році у Львові стартував проект «Громади в дії», мета якого згуртувати людей навколо спільних проблем у кожному районі та налагодити комунікацію між активістами, владою та мешканцями.