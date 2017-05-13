На українсько-польському кордоні затримали сімох монголів-нелегалів. ФОТО, ВІДЕО

Групу нелегальних мігрантів затримали учора ввечері біля українсько-польського кордону співробітники Держприкордонслужби в рамках проведення операції «Кордон-2017», повідомляє Держприкордонслужба України.

Оперативну інформацію про появу невідомих осіб у прикордонні Львівщини прикордонники отримали заздалегідь від співробітників оперативно-розшукового підрозділу.

Під час реалізації інформації оперативники та прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону зупинили автомобіль «Шкода». Автівкою громадянин України віз до кордону 7 громадян Монголії – двох чоловіків, двох жінок та трьох дітей віком 1,5 року, 8 та 10 років, які, швидше за все, мали намір перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Затриманих громадян прикордонники доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів.