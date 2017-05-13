На Львівщині зіткнулись мікроавтобус і легковик 

Унаслідок ДТП постраждали водії обидвох транспортних засобів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 травня на автодорозі Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів по вулиці Галицькій в місті Бібрка, Перемишлянського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ніссан Теана», 39-річний львів’янин, виїжджав з автозаправки не надав переваги в русі автомобілю «Фольксваген Транспортер», під керуванням 30-річного жителя Івано-Франківської області який рухався автодорогою в напрямку міста Рогатин, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

Обидвох водіїв із телесними ушкодженнями доставлено у медичний заклад. У водія мікроавтобуса лікарі діагностували черепно-мозкову травму, у водія «Ніссана» –садна лобової ділянки голови.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.